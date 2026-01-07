Более 50 единиц снегоуборочной техники вышло на улицы Петрозаводска

В связи с интенсивными осадками Кондопожское ДРСУ вывело на дороги карельской столицы более 50 единиц снегоуборочной техники и около полусотни рабочих.

Работы ведутся круглосуточно во всех районах карельской столицы, заверили в мэрии.

Подрядчик — Кондопожское ДРСУ — ночью начал устранять последствия начавшегося снегопада и проводить противогололедную обработку дорог и тротуаров. Задействована тяжелая техника — автогрейдеры, фронтальные погрузчики, тракторные щетки. Подрядчик расширяет проезжую часть и тротуары, снимает уплотненный снег, накаты и наледь.

— На нескольких улицах подрядчик ночью вывозил снег, эта работа продолжится и днем. Особое внимание уделяется уборке пешеходных переходов и остановочных комплексов. Здесь задействованы рабочие бригады, — рассказали в мэрии.

Работы Кондопожского ДРСУ в круглосуточном режиме контролируют специалисты комитета ЖКХ. Контроль за работой УК и ТСЖ осуществляют собственники помещений в многоквартирных домах. Если управляющая организация не выполняет условий договора, необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Напомним, более 230 единиц снегоуборочной техники работает на региональных трассах Карелии. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения в праздничные дни.