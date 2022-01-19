Более 50 классов в школах Карелии отправили на карантин из-за ОРВИ

В республике растет число детей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 53 классов в четырех школах республики. На карантин отправлены также четыре группы в четырех петрозаводских детских садах.

Из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена деятельность двух классов в двух школах в Петрозаводске и Суоярвском районе и трех групп в трех детских садах столицы Карелии.

Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ в Карелии выросла за неделю почти на 55 процентов.