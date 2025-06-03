Более 50 миллионов получат карельские НКО от Фонда президентских грантов

Подведены итоги второго конкурса Фонда Президентских Грантов 2025 года.

15 карельских НКО получат от Фонда президентских грантов более 50 миллионов рублей. Список победителей и их проекты разместили на сайте фонда.

Самую большую сумму – 8,6 миллионов рублей – получит организация «Добродел» с проектом «Забота о животных – забота об обществе». НКО планирует предоставить 1800 сертификатов на льготную кастрацию и бесплатное чипирование кошек и собак в Карелии. Ветеринарные врачи посетят населенные пункты, где отсутствуют специалисты по кастрации животных. Также представители организации проведут марафоны, «уроки доброты», музыкально-литературная постановку и выставку для детей и взрослых, направленные на повышение ответственности в обращении с животными.

Более 6 миллионов получит Благотворительный фонд имени Арины Тубис. Фонд планирует направить деньги на создание эффективной комплексной системы поддержки для онкологических пациентов в Карелии. Для них организуют информационно-образовательные программы по реабилитации, групповые занятия адаптивной физкультурой, психологические консультации и тренинги, школу родственного ухода с обучением на дому, группы взаимопомощи. Также будут созданы обучающие пособия, информационные брошюры и видеоматериалы по самопомощи. Проект предусматривает выездные просветительские мероприятия в четырех городах: Кондопога, Сортавала, Костомукша и Олонец. Проект завершится фестивалем «Новая жизнь».

Более 6 миллионов получил и морской клуб «Полярный Одиссей» на создание в Петрозаводске школы традиционного судостроения и мореходства. Более 4 миллионов выделили семейному центру «Вереск» на поддержку участников СВО и их семей и поисковым отрядам «Эстафета поколений» на создание виртуальных экскурсий с VR-очками по памятному месту «Высота 168,5», а также благоустройство памятных мест, связанных с обороной Петрозаводска в 1941 году и проведение на них массовых патриотических мероприятий.

Также в числе проектов – ремонт в часовне Александра Свирского в деревне Чуралахта и в часовне Антипы в деревне Батово, создание школьного пособия «Камни Карелии», создание закрытой психологической группы для приемных семей, проведение исторической экскурсии в деревне Ялгуба и другие.

Всего в конкурсе участвовали 10 882 проекта из всех 89 регионов. Из них гранты получили 3 146 социально значимых проектов некоммерческих организаций на общую сумму 9,5 млрд рублей.