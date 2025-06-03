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Более 50 миллионов получат карельские НКО от Фонда президентских грантов

Новости. Общество
17:30, 19 Июня 2025
фото: © alexkich / Adobe Stock

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Подведены итоги второго конкурса Фонда Президентских Грантов 2025 года.

15 карельских НКО получат от Фонда президентских грантов более 50 миллионов рублей. Список победителей и их проекты разместили на сайте фонда.

Самую большую сумму – 8,6 миллионов рублей – получит организация «Добродел» с проектом «Забота о животных – забота об обществе». НКО планирует предоставить 1800 сертификатов на льготную кастрацию и бесплатное чипирование кошек и собак в Карелии. Ветеринарные врачи посетят населенные пункты, где отсутствуют специалисты по кастрации животных. Также представители организации проведут марафоны, «уроки доброты», музыкально-литературная постановку и выставку для детей и взрослых, направленные на повышение ответственности в обращении с животными.

Более 6 миллионов получит Благотворительный фонд имени Арины Тубис. Фонд планирует направить деньги на создание эффективной комплексной системы поддержки для онкологических пациентов в Карелии. Для них организуют информационно-образовательные программы по реабилитации, групповые занятия адаптивной физкультурой, психологические консультации и тренинги, школу родственного ухода с обучением на дому, группы взаимопомощи. Также будут созданы обучающие пособия, информационные брошюры и видеоматериалы по самопомощи. Проект предусматривает выездные просветительские мероприятия в четырех городах: Кондопога, Сортавала, Костомукша и Олонец. Проект завершится фестивалем «Новая жизнь».

Более 6 миллионов получил и морской клуб «Полярный Одиссей» на создание в Петрозаводске школы традиционного судостроения и мореходства. Более 4 миллионов выделили семейному центру «Вереск» на поддержку участников СВО и их семей и поисковым отрядам «Эстафета поколений» на создание виртуальных экскурсий с VR-очками по памятному месту «Высота 168,5», а также благоустройство памятных мест, связанных с обороной Петрозаводска в 1941 году и проведение на них массовых патриотических мероприятий.

Также в числе проектов – ремонт в часовне Александра Свирского в деревне Чуралахта и в часовне Антипы в деревне Батово, создание школьного пособия «Камни Карелии», создание закрытой психологической группы для приемных семей, проведение исторической экскурсии в деревне Ялгуба и другие.

Всего в конкурсе участвовали 10 882 проекта из всех 89 регионов. Из них гранты получили 3 146 социально значимых проектов некоммерческих организаций на общую сумму 9,5 млрд рублей.

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