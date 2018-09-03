Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 03 Сентября 2018

Более 50% россиян готовы участвовать в протестах против пенсионной реформы, показал опрос

По теме

В ПетрГУ начинаются занятия на военной кафедре
03.09.18 18:40
Трудниц приглашают на Валаам
03.09.18 17:20
Найденные в Карелии ископаемые, возраст которых около двух миллиардов лет, пустили на новый iPhone
03.09.18 16:45
Все новости
Загрузка...

Более половины опрошенных Левада-центром россиян заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на РБК.

На вопрос о личной готовности присоединиться к протестам утвердительно ответили 53% респондентов, а отрицательно — 37%.

В июле 37% респондентов заявляли, что скорее вышли бы протестовать против реформы, а 53% — что сомневаются в своей готовности участвовать в митингах.

Менее склонны к участию в подобных акциях участники опроса, уже достигшие пенсионного возраста. В этой категории респондентов 44% заявили о готовности принять участие в протестной акции. Среди более молодого населения этот показатель составил 58%.

Среди сторонников "Единой России" о готовности выйти на акцию протеста заявили 44%, а среди сторонников КПРФ и ЛДПР — 59% и 71%, соответственно.

Как выяснил Левада-центр, если бы референдум проводили в ближайшее воскресенье, за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77% респондентов, а против — 10%. Около 7% опрошенных заявили, что проигнорировали бы референдум.

Исследование проводилось 23-30 августа среди 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 регионах.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. Соответствующие поправки уже приняли в Госдуме в первом чтении. В конце июля в нескольких городах прошли акции протеста против пенсионной реформы, а 28 августа президент Владимир Путин в телеобращении заявил о планах смягчить поправки — снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть исключения для многодетных матерей и усложнить процесс увольнения с работы людей предпенсионного возраста.

По теме

В ПетрГУ начинаются занятия на военной кафедре
03.09.18 18:40
Трудниц приглашают на Валаам
03.09.18 17:20
Найденные в Карелии ископаемые, возраст которых около двух миллиардов лет, пустили на новый iPhone
03.09.18 16:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек

Аналитика

Сегодня 12:19
Политкухня
В "золотом веке" живем 6
Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых.
Тайны Сандармоха 5
31.08.2018 11:50
"Где произошла потеря ребенка?" 6
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 16
27.08.2018 14:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Личное мнение
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 1
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему сезон охоты на мужчин никогда не кончается.
Робот – это не игрушка
28.08.2018 10:00
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
Сегодня 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»