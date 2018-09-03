Более 50% россиян готовы участвовать в протестах против пенсионной реформы, показал опрос

Более половины опрошенных Левада-центром россиян заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на РБК.

На вопрос о личной готовности присоединиться к протестам утвердительно ответили 53% респондентов, а отрицательно — 37%.

В июле 37% респондентов заявляли, что скорее вышли бы протестовать против реформы, а 53% — что сомневаются в своей готовности участвовать в митингах.

Менее склонны к участию в подобных акциях участники опроса, уже достигшие пенсионного возраста. В этой категории респондентов 44% заявили о готовности принять участие в протестной акции. Среди более молодого населения этот показатель составил 58%.

Среди сторонников "Единой России" о готовности выйти на акцию протеста заявили 44%, а среди сторонников КПРФ и ЛДПР — 59% и 71%, соответственно.

Как выяснил Левада-центр, если бы референдум проводили в ближайшее воскресенье, за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77% респондентов, а против — 10%. Около 7% опрошенных заявили, что проигнорировали бы референдум.

Исследование проводилось 23-30 августа среди 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 регионах.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне. Соответствующие поправки уже приняли в Госдуме в первом чтении. В конце июля в нескольких городах прошли акции протеста против пенсионной реформы, а 28 августа президент Владимир Путин в телеобращении заявил о планах смягчить поправки — снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть исключения для многодетных матерей и усложнить процесс увольнения с работы людей предпенсионного возраста.