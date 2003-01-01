Более 50 субботников Всероссийской акции «Вода России» провели неравнодушные граждане в Карелии

Уже более 50 км береговых полос в республике стали чище благодаря волонтерам. Мероприятия по очистке берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама продолжаются по всей республике. Акция является частью национального проекта «Экологическое благополучие».
Восьмой год подряд Карелия принимает активное участие во Всероссийской акции «Вода России». Ее цель — сохранение водных объектов, их берегов и прилегающих территорий, а также привлечение внимания граждан к вопросам экологии и ответственного отношения к природе. Каждый собранный килограмм мусора — это шаг к чистоте края и здоровья будущих поколений.
За прошедшие 7 лет (с 2018 по 2024 годы) в республике прошло более 900 «водных субботников». К ним присоединилось почти 18 тысяч неравнодушных граждан. Благодаря их усилиям от мусора удалось расчистить порядка 785 км береговых полос рек, озер и Белого моря.
Активно продолжается участие жителей республики в «Воде России» и в 2025 году. За период с января по август на территории республики проведена уже 51 акция, в которых приняли участие более тысячи человек. Участниками мероприятий было убрано более 50 км береговых полос водоемов. Объем собранного мусора составил порядка 390 кубических метров.
«Водные субботники» в Карелии продолжаются, присоединиться к ним может любой желающий.— Каждый район или округ сам планирует мероприятие по очистке от мусора берегов водных объектов. Узнать, где и когда пройдет ближайшая уборка, вы можете, обратившись в местную администрацию, — отметила специалист отдела водных ресурсов Минприроды Карелии Инна Зинкевич.