Более 50 тысяч жителей Карелии предпочли электронные трудовые книжки

В Карелии 51 тысяча работающих граждан отказалась от бумажных трудовых книжек и перешла на электронный формат документа.

Молодые люди, которые впервые устраиваются на работу, изначально оформляют электронные трудовые книжки. С 2021 года их обладателями стали 16 тысяч молодых жителей Карелии, начавших трудовую деятельность.

Электронная трудовая книжка содержит те же сведения, что и бумажная. Ознакомиться с ее содержанием можно в любое время на портале госуслуг. При необходимости сведения можно получить в бумажном виде, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Карелия или в МФЦ.

В отличие от бумажного формата, электронный документ удобен для тех, кто работает дистанционно. Электронную трудовую книжку невозможно потерять или испортить. Кроме того, она минимизирует недостоверные или ошибочные сведения о трудовой деятельности. Сведения о приеме на работу или увольнении отражаются в электронной трудовой книжке уже на второй день.

«Электронную трудовую книжку не стоит путать с индивидуальным лицевым счетом (ИЛС). ИЛС – это электронный документ, в котором хранится информация не только о факте работы, но и трудовом стаже, уплаченных страховых взносах, пенсионных коэффициентах и других факторах, которые учитываются при расчете пенсии. При этом информация об официальной работе из электронной трудовой книжки напрямую влияет на данные ИЛС. Кроме того, индивидуальный лицевой счет включает сведения о работе по гражданско-правовым договорам и предпринимательской деятельности, которые не отражаются в электронной трудовой книжке», — пояснила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Работники, которые первоначально сделали выбор в пользу бумажной трудовой книжки, в любой момент могут перейти на электронный формат. Для этого им необходимо обратиться с заявлением к своему работодателю. Работодатель выдаст бумажный вариант трудовой книжки гражданину на руки, а также направит соответствующую информацию в Отделение СФР по Республике Карелия для отражения на индивидуальном лицевом счете.

Консультацию можно получить по телефону контакт-центра: 8-800-1000-0001. Звонок бесплатный.