Десятки жителей поселка в карельском Приладожье неделю остаются без воды

В Лахденпохском районе уже порядка 7 дней полностью отсутствует водоснабжение.
С вечера 19 августа и по настоящее время в посёлке Хийтола Лахденпохского района полностью отсутствует водоснабжение, сообщили читатели «Столицы на Онего».
— Вода закончилась в домах № 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 по улице Лесной и в многоквартирном доме № 3 по улице Большой Приозерской. Более 50 человек, среди которых пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, остались без водоснабжения, — написала нам жительница посёлка Ольга Смертева.
По её словам, администрация округа не стала организовывать подвоз питьевой воды. Вместо этого люди вынуждены по капле собирать в вёдра дождевую воду — без этого у них нет возможности ни помыться, ни приготовить пищу.
Примечательно, что в водоканале Лахденпохского района нашему изданию вовсе отказались комментировать причины коммунальной катастрофы.
— Это штатная ситуация, — заявили там.
Сколько ещё жителям посёлка придётся сидеть без воды — никто сказать не может.
Сегодня, 26 августа, по поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова прокуратурой Лахденпохского района организована проверка по данной информации. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ресурсоснабжающего предприятия и администрации района.