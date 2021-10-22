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Более 500 юношей в Карелии призовут отдать долг Родине

Новости. Общество
18:00, 22 Октября 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС, архив

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Осенней призывной кампании-2021 стартовала в Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 октября в России стартовала очередная призывная кампания. Согласно Указу на военную службу будут призваны 127 500 человек. На территории Карелии планируется призвать свыше 500 человек, в том числе более 200 юношей, состоящих на воинском учете в военном комиссариате Петрозаводска.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции военные комиссариаты будут  заблаговременно обеспечены медицинскими масками и тест-системами.

В ходе осенней призывной кампании продолжается комплектование спортивных, научных, научно-производственных рот. На данный момент в России функционирует 17 научных рот, отбор в которые весной этого года осуществлялся в 62 субъектах РФ. Военнослужащие научно-производственных рот принимают непосредственное участие в выполнении государственного оборонного заказа.

Для создания необходимых условий подготовки наиболее перспективных спортсменов в Минобороны России функционируют спортивные роты. Их всего пять. В ходе прошлого призыва в эти подразделения направлено около 190 призывников, входящих в состав сборных команд страны по 46 олимпийским видам спорта.

Военными комиссариатами также продолжается отбор граждан с дальнейшим обучением в автошколе ДОСААФ по программе подготовки по военно-учетной специальности «военный водитель» с получением водительских прав категории «С» и дальнейшим направлением для прохождения службы по призыву по полученной специальности. Обучение производится за счет средств Министерства обороны.

Всю интересующую информацию новобранцы могут найти на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, с 14 октября работает федеральная горячая линия по тел.: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График приёма звонков: вторник и четверг с 10.00 до 12.00 (время московское).

В военном комиссариате Республики Карелия горячая линия по вопросам призыва граждан на военную службу работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 13.00 по телефонам 8(8142)78-29-02, 78-29-01, 79-72-56.  

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