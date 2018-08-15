Более 500 осужденных в Карелии досрочно выйдут на свободу благодаря новому закону

Более 500 осужденных подпадают под освобождение из мест лишения свободы в Карелии благодаря перерасчету сроков приговоров, сообщает региональное управление ФСИН.

Согласно федеральному закону от 3 июля 2018 года №186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации", один день содержания лица под стражей приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении.

Закон вступил в силу с 14 июля.

"В УФСИН России по Республике Карелия под действие закона подпадает более 500 осужденных, из них на 200 человек материалы уже направлены в суд для рассмотрения вопроса об освобождении из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков исчисления наказания", - сообщили в управлении в среду.

На реализацию закона отводится полгода.

"Сотрудникам спецучета подразделений УФСИН предстоит кропотливая работа по подготовке необходимых документов, направление их на рассмотрение в судебные органы, разъяснение осужденным положений нового законодательства и доведение решений судов", - отметили в ведомстве.

При этом в УФСИН подчеркнули, что на сокращение сроков наказания не смогут рассчитывать рецидивисты, осужденные, отбывающие наказание в колониях строгого режима, а также ряд других категорий, представляющих повышенную опасность для общества.