Более 540 ветеранов СВО трудоустроили через кадровые центры Карелии

Служба занятости разработала клиентский маршрут для сопровождения участников специальной военной операции, вернувшихся к мирной жизни.
Это позволяет комплексно оказывать соискателям помощь в профориентации, психологической адаптации и трудоустройстве. Как рассказали в Управлении труда и занятости Карелии, сегодня ветераны СВО работают пожарными, лесничими, специалистами гражданской обороны, электросварщиками и слесарями-ремонтниками, занимают другие должности. Бойцы, вернувшиеся к мирной жизни, трудоустроены на предприятия, в организации и учреждения сфер образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и строительства.
Как сообщила начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова, помощь соискателями из числа участников СВО – это приоритет в работе службы занятости.
— В Карелии разработан ряд специальных мер поддержки участников СВО и их близких по линии кадровых центров. В регионе действует новый закон о квотировании рабочих мест. Его приняли по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Теперь предприятия и организации со штатом более 100 человек обязаны выделять 1% рабочих мест для участников СВО. В республике ветераны СВО могут получить повышенный размер финансовой помощи на открытие собственного дела от службы занятости. Размер поддержки для ветеранов спецоперации – 400 тыс. рублей, а для членов их семей – 300 тыс. рублей, — сказала руководитель ведомства. — Также наши кадровые центры проводят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у подрастающего поколения и уважения к ветеранам СВО.
Так, например, на днях в Кондопожском отделении Петрозаводского лесотехнического техникума прошла встреча молодежного клуба PROстранство, созданного при Кадровом центре района. Студенты и сотрудники техникума присоединились к акции «Неделя добра» и изготовили окопные свечи для бойцов, находящихся в зоне СВО. Заготовки для свечей подготовили ученики школы №3, а студенты залили свечи воском и подготовили их к отправке на передовую. Также ребята смастерили украшения к Новому году для военнослужащих.