Более 55 детей пострадали в ДТП в Карелии в 2022 году

За год на дорогах республики произошло 36 аварий с участием маленьких пассажиров.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, с начала года в 36 дорожно-транспортных происшествиях погиб один юный пассажир, 56 детей - пассажиров травмированы.

«Водители продолжают игнорировать требования правил к перевозке детей. Так в Пряже инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности водителя, который нарушил ПДД. А именно в автомобиле Toyota, которым управлял местный житель, 5-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Водителю-нарушителю предстоит оплатить штраф 3000 рублей», - говорится в сообщении ГИБДД республики.

Ранее сообщалось, в Карелии в пьяных ДТП погибли 10 человек с начала года.