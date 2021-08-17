Более 59 тысяч человек заразились в Карелии коронавирусом за все время пандемии

За сутки в Карелии заразились коронавирусом 170 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в Карелии подтверждена одна смерть от коронавируса. По официальным данным на 19 августа, в республике от коронавируса скончались 754 человека.

За сутки были выявлены 170 инфицированных граждан (169 из них непривиты). Из них заболевших — 169, средней тяжести — 37, тяжелых — 6.

В ковид-центрах проходят лечение 537 больных коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ).

За сутки выздоровели после ковида 178 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 59116 человек, зараженных коронавирусом. За все время поправились 55587 человек.