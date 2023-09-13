Более 6 тысяч карельских семей получили маткапитал на первенца

С 2020 года семьи стали получать капитал за рождение первого ребенка.

С 2020 года семьи получают материнский капитал при рождении первенца, напомнили в пресс-службе отделения СФР Карелии 13 сентября.

Программа материнского (семейного) капитала действует с 2007 года. В 2023 году первым детям, давшим право на маткапитал, исполнится уже 16 лет.

Первоначально маткапитал полагался за рождение вторых детей, однако с 2020 года правила изменились, и сертификаты стали получать семьи, в которых появился первенец. В Карелии 6402 родителя оформили маткапитал в связи с рождением первого ребенка.

Как отметили в источнике, в 2023 году размер материнского капитала за первенца составил 586 946 рублей. Если в дальнейшем в семье появится еще один ребенок, то размер суммы увеличится.

Кроме того, формлять сертификат на маткапитал родителям больше не требуется: после регистрации малыша в ЗАГСе сертификат автоматически приходит в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

По общему правилу распорядиться деньгами можно после трехлетия ребенка, давшего право на маткапитал. Но есть и исключения: раньше 3-х лет средства можно использовать на ипотеку или жилищный кредит, а также на оплату детских дошкольных учреждений.