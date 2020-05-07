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Более 60 бродячих собак выловили на улицах Петрозаводска

Новости. Общество
15:16, 08 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В рамках муниципального контракта ООО "Северин" продолжает отлов безнадзорных животных в карельской столице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С марта на улицах отловили более 60 бродячих собак. За ними осуществляются необходимый присмотр и уход.

Даже в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции администрация убедительно просит хозяев не допускать самовыгула домашних питомцев, а также напоминает о необходимости их вакцинации и стерилизации.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Информацию о том, как можно забрать собаку из отлова, можно найти здесь.

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