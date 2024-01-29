Реклама на сайте

Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Тюремщики Карелии зовут женщин на службу
30.01.2024 17:20
Полномочный представитель Президента России Александр Гуцан положительно оценил результаты реализации в Карелии нацпроектов
30.01.2024 20:31

Более 60 бывших заключенных нашли работу в Карелии

Новости. Общество
08:00, 31 Января 2024
фото: © AzmanL / istockphoto

Новости партнеров

В прошлом году при содействии службы занятости нашел работу 61 гражданин, вышедший из мест лишения свободы.

На совещании, в котором приняли участие специалисты Управления труда и занятости совместно с сотрудниками УФСИН Карелия рассказали о трудоустройстве граждан, освобожденных из мест лишения свободы.

Как рассказал заместитель начальника карельского Управления труда и занятости Юрий Борисов, в прошлом году в органы службы занятости обратилось 150 граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Для каждого из них была организована консультация, все желающие получили работу, а также профессиональное обучение и дополнительное профобразование. Освободившиеся из мест лишения свободы стали устроились на работу в Калевальское центральное лесничество, на Беломорскую дистанцию пути, в ООО «Карельская изба», ООО «Норд-Вуд», ООО «Пудожский хлеб», ООО «Сеесъярвский мачтопропиточный завод», ООО «Энергосервис», ООО «ТеплоМир Сервис».
Один житель Карелии открыл предпринимательство при поддержке органов службы занятости. На эти цели можно получить 250 тысяч рублей при успешной защите бизнес-плана.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся заключения соглашений о взаимодействии учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы и уголовно-исполнительных инспекций с органами службы занятости населения.

Эти соглашения будут заключены во всех районах Карелии в ближайшее время и позволят организовать гражданам в трудной жизненной ситуации — осужденным, но не изолированным от общества, а также освободившимся из мест лишения свободы индивидуальную адресную помощь по восстановлению профессиональных навыков и трудоустройству.

Юрий Борисов также сказал, что меры поддержки позволяют освободившимся из мест лишения свободы гражданам восстанавливать социальные связи и применять свои профессиональных навыки.

«Социализация — важная составляющая жизни граждан, которые преступили закон, — подчеркнул Борисов. — Наша общая задача — помочь им влиться в коллективы и стать полноценными членами общества».

В Управлении труда и занятости Карелии напомнили, что  за прошлый год уровень трудоустройства лиц, освобождённых из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости населения, увеличился на 6,8 п. п. по сравнению с предыдущим годом и составил 40,7%.

Фото: Управление труда и занятости Карелии

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.