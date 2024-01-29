Более 60 бывших заключенных нашли работу в Карелии

В прошлом году при содействии службы занятости нашел работу 61 гражданин, вышедший из мест лишения свободы.

На совещании, в котором приняли участие специалисты Управления труда и занятости совместно с сотрудниками УФСИН Карелия рассказали о трудоустройстве граждан, освобожденных из мест лишения свободы.



Как рассказал заместитель начальника карельского Управления труда и занятости Юрий Борисов, в прошлом году в органы службы занятости обратилось 150 граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Для каждого из них была организована консультация, все желающие получили работу, а также профессиональное обучение и дополнительное профобразование. Освободившиеся из мест лишения свободы стали устроились на работу в Калевальское центральное лесничество, на Беломорскую дистанцию пути, в ООО «Карельская изба», ООО «Норд-Вуд», ООО «Пудожский хлеб», ООО «Сеесъярвский мачтопропиточный завод», ООО «Энергосервис», ООО «ТеплоМир Сервис».

Один житель Карелии открыл предпринимательство при поддержке органов службы занятости. На эти цели можно получить 250 тысяч рублей при успешной защите бизнес-плана.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся заключения соглашений о взаимодействии учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы и уголовно-исполнительных инспекций с органами службы занятости населения.



Эти соглашения будут заключены во всех районах Карелии в ближайшее время и позволят организовать гражданам в трудной жизненной ситуации — осужденным, но не изолированным от общества, а также освободившимся из мест лишения свободы индивидуальную адресную помощь по восстановлению профессиональных навыков и трудоустройству.



Юрий Борисов также сказал, что меры поддержки позволяют освободившимся из мест лишения свободы гражданам восстанавливать социальные связи и применять свои профессиональных навыки.



«Социализация — важная составляющая жизни граждан, которые преступили закон, — подчеркнул Борисов. — Наша общая задача — помочь им влиться в коллективы и стать полноценными членами общества».



В Управлении труда и занятости Карелии напомнили, что за прошлый год уровень трудоустройства лиц, освобождённых из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости населения, увеличился на 6,8 п. п. по сравнению с предыдущим годом и составил 40,7%.

Фото: Управление труда и занятости Карелии