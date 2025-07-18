Более 60 детей пострадали в ДТП на территории Карелии

За последние полгода на дорогах республики произошло 56 аварий с юными пассажирами.

За первые 6 месяцев 2025 года 62 ребёнка получили травмы в авариях, произошедших на территории Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

— На дорогах региона произошло 56 ДТП с детьми, 1 из которых погиб. С участием несовершеннолетних водителей зарегистрировано 16 дорожных аварий, — рассказали там.

Ранее стало известно, что за последние полгода юные карельские мотогонщики 95 раз привлекались к административной ответственности после езды без права управления. При этом штраф от 5 до 15 тысяч рублей обязали выплатить 35 водителям в возрасте 16-17 лет, а 7 из них получили травмы в результате ДТП.