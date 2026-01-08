Более 60 млн турналога собрали в Карелии в минувшем году

В Минэкономразвития подвели итоги сборов турналога в минувшем году и рассказали о планах на будущий год.

В 2025 году доходы от туристического налога превысили 62,6 млн руб. Об этом РБК Карелия сообщили в министерстве экономического развития республики.

Лидером стал Петрозаводск, где в бюджет поступило более 22,2 млн рублей. Также в тройке лидеров Сортавальский округ (более 16 млн рублей) и Кондопожский район (8,6 млн рублей).

Плательщиками турналога являются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного размещения. Ставки на него устанавливаются в размерах, не превышающих в 2026 году 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%. Начиная с 2029 года, ставка на туристический налог будет составлять 5% от налоговой базы. От уплаты налога освобождаются ветераны, жители блокадного Ленинграда, граждане с инвалидностью и т. д. Кроме того, туристический налог в регионе не платят и сами жители Карелии.

В 2026 году в Минэке ожидают увеличения поступлений от туристического налога. Прогнозный показатель составляет не менее 100 млн рублей.

Туристический налог в Карелии ввели с начала 2025 года. Эти средства — важное подспорье для муниципалитетов. По решению местных властей дополнительные доходы можно направить на благоустройство, наведение порядка, развитие инфраструктуры и другие цели.