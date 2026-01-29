Более 60 проектов из Карелии поступило на премию «Служение»

Большинство инициатив направлено на улучшение городской среды, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей.

В этом году всероссийская муниципальная премия «Служение» расширила список номинаций, сообщают организаторы. К десяти основным добавилась номинация «Единство народов — сила страны».



Всего от представителей муниципалитетов со всей России поступило 1 937 заявок, которые сейчас оценивают эксперты.



Карельские муниципалитеты выдвинули на премию 67 проектов, представленных в десяти номинациях. Больше всего заявок республика подала в номинации «Великое наследие для будущих поколений». Это 21 проект, направленный на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



В номинации «Развитие территории — благополучие жителей» предложено 13 инициатив по созданию комфортной среды для жизни, работы и отдыха. Еще 12 проектов представили в направлении «Инициатива каждого — общий успех». Эта номинация посвящена решению вопросов развития территории с местными жителями.



Больше всего заявок отправил Петрозаводский городской округ — 15 проектов, среди которых большинство в номинациях «Укрепляем партнерство — расширяем возможности» и «Великое наследие для будущих поколений».



По 8 проектов отправили Чупинское городское поселение Лоухского района и Лахденпохский округ. 6 представил Суоярвский округ. Суккозерское сельское поселение Пряжинского района и Муезерский округ — каждый по 5 проектов. По 4 — Медвежьегорский и Сортавальский округа.



2 марта, после оценки экспертами, стартует народное голосование за проекты на платформе «Госуслуги», где каждый сможет поддержать лучшую на его взгляд инициативу.



Премия проводится по поручению президента Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Ее организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ.