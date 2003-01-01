Более 60 процентов молодых россиян относятся к Финляндии положительно

В посольстве Финляндии в Москве провели исследование имиджа страны среди граждан России.
Число россиян в возрасте 18-24 лет, положительно оценивающих Финляндию, достигает 62 процентов, в то время как среди представителей старшего поколения (65+) этот показатель составляет всего 25 процентов, пишет издание «Yle»* со ссылкой на исследование, проведённое по заказу посольства Финляндии в Москве.
— Возможно, это связано с тем, что молодые люди меньше следят за государственными СМИ, которые в настоящее время представляют Финляндию главным образом в негативном свете, — прокомментировал результаты опроса советник по вопросам связей с общественностью финского посольства Танели Добровольски.
При этом треть россиян заявляет, что Финляндия не вызывает у них никаких ассоциаций. Как считают эксперты, это связано с общим снижением уровня знаний граждан РФ о соседнем государстве, особенно в регионах, удалённых от финской границы.
Ранее спецпредставитель президента России Сергей Иванов заявил, что отношения между Россией и Финляндией не наладятся в ближайшем будущем. По его словам, на это потребуются десятилетия.
* — внесён в единый реестр запрещённых сайтов.