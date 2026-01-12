РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Новости

Более 250 водителей в Карелии оштрафованы за грязные номерные знаки

15:20

Новый директор возглавил «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

14:55

В России ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

14:50

Микроавтобус перевернулся на крышу вблизи Кондопоги — есть пострадавшие

14:36

LADA 2114 Samara стала самым подешевевшим подержанным автомобилем в Карелии

14:22

Тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России

13:59

В России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

13:40

Молодая петрозаводчанка потеряла 224 тысяч рублей из-за «ставок на киберспорт»

13:31

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в новогодний период

13:25

Почти 2500 пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в 2025 году

13:17

В Карелии началось рассмотрение резонансного дела об избиении матерью своей двухмесячной дочери

13:02

Стало известно, какие важные социальные объекты достроят в 2026-м году в Карелии

12:45

В Петрозаводске отменили крещенские купания

12:20

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся все 9 пострадавших в страшном ДТП в Карелии

12:08

Артур Парфенчиков предложил увеличить выплату молодым мамам при рождении ребенка

11:51

Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Карелии на новогодних каникулах

11:40

Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники

11:35

«Спокойный, от наркоза отошёл»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого алабая из Прионежья

11:22

Пожарные вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом на севере Карелии

11:07

Средний размер ипотечного кредита в России для долевого строительства приблизился к 6 млн рублей

10:45

В России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей

10:32

В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек обратились за медпомощью в праздничные дни

10:19

Девятилетняя школьница из Медвежьегорска перевела мошенникам 290 тысяч рублей за бонусы в игре

09:54

Житель Сегежского округа Сергей Петров погиб в бою на территории ДНР

09:23

Автобусные рейсы между Петрозаводском и Санкт-Петербургом отменены

08:58

В Петрозаводске в ряде домов отключат холодную воду

08:39

Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

08:21

На новогодние праздники кинотеатры поставили рекорд посещаемости

08:02

Жители Петрозаводска жалуются на непроходимые тротуары

07:41

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд

07:22

Карельские полицейские задержали челябинца, активировавшего более тысячи сим-карт для мошенничества

07:02

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за каникулы снизилась вдвое

06:41

Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

00:10

Компания Mattel представила свою первую куклу Барби с аутизмом

22:45

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Кемские спасатели тушили пожар в частном деревянном доме

21:32

В новогодние каникулы на дорогах Карелии пострадали более 50 человек

21:02

Житель Прионежья Степан Кошкин погиб в зоне СВО

20:22

В правительстве рассказали о новых мерах поддержки аграриев

20:05

На опасном перекрестке в Петрозаводске модернизировали видеокамеру для фиксации ДТП

19:46

Более 2600 удостоверений нового образца выдано многодетным семьям Карелии

19:20

Места проживания коренных народов Севера ждет экологическая проверка

19:00

В Карелии молодой человек, «взявший прокатиться» из подъезда чужой велосипед, может получить до 5 лет лишения свободы

18:45

Новогодние елки примут у жителей Петрозаводска и Лахденпохьи на переработку

18:32

Внедорожник после аварии протаранил забор школы в Петрозаводске

18:24

Психолог рассказала, сколько дней нужно на адаптацию после длинных выходных

18:15

Минобразования Карелии разрешило школьнику опаздывать на уроки из-за плохой дороги с волками

18:11

Житель Петрозаводска взял у девушки более 1 млн рублей и передал мошенникам

18:03

Школа ледовых скульпторов в Петрозаводске принимает заявки на обучение

17:45

В полиции проверят условия содержания умиравшего на цепи алабая из Заозерья

17:30

В Карелии на берегу Ладоги строят новый эко-отель

17:23

Морозы ниже 20 градусов задержатся в Карелии 13 января

17:02

В России приставы смогут изъять имущество при сумме долга 3000 рублей

16:52

Элиссан Шандалович: Между парламентом Карелии и прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие

16:45

В России работников с признаками психических расстройств будут направлять на освидетельствование

16:31

Дан старт продаж квартир в первом доме жилого комплекса «Эскимо» в центре Петрозаводска

16:27

Семеро детей в Карелии пострадали при катании с горок на «ватрушках»

16:22

Волонтёры спасли погибавшего на цепи алабая из Прионежья

16:14

Более ста подопечных Комплексных центров соцобслуживания Карелии получили дрова

16:10

«Атлант» одержал уверенную победу над «Динамо-Карелией»

16:00

В Карелии школьник вынужден добираться до школьного автобуса по дороге, где ходят волки

15:45

Мужчина на снегоходе провалился под лёд Онежского озера

15:40

В Карелии скончалась ведущий архивист Ольга Чистякова

15:30

Ректора петербургского вуза обвиняют в организации канала незаконной миграции

15:15

Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

15:02

Диспансеризация в России изменится с 2026 года

14:50

Артур Парфенчиков проверил выполнение работ по капремонту в школе № 39 Петрозаводска

14:38

В России изменят правила сдачи экзаменов на водительские права

14:32

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нападение домашних животных

14:26

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox в России

14:14

На Солнце зафиксирована сильнейшая в наступившем году вспышка

13:58

Жителей Карелии вновь предупреждают о возможном отключении электричества

13:50

Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

13:44

В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

13:32

С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

13:18

Аэропорт на юге Финляндии закрылся из-за отсутствия российских туристов

13:01

16-летний актер сериала «Переходный возраст» стал самым юным обладателем «Золотого глобуса»

12:51

40 водителей отстранили от управления в Петрозаводске

12:42

В Карелии продлили господдержку для газификации частных домов

12:23

Почти 60 тонн груза из Карелии получили земляки в рамках акции главы республики «Рождественский подарок бойцу»

12:15

В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

12:05

Троих рыбаков спасли со льда Ладожского озера

11:42

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

11:20

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

11:03

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

10:56

Три машины столкнулись в центре Петрозаводска

10:47

В Карелии более половины беременностей были прерваны

10:32

Глава Карелии исполнил новогодние желания детей из Запорожской области

10:24

Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы

09:55

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

09:31

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

08:59

За новогодние праздники в петрозаводский вытрезвитель попали 15 человек

08:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии

08:20

Названы два критических возраста, когда организм меняется быстрее

08:00

В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам

07:38

В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

07:17

Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

06:59

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

06:40

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10
Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники
Сегодня 11:35 Общество
Поделиться

Лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске стала одним из самых популярных мест для активного отдыха в новогодние каникулы — её посетили более 60 тысяч человек.

фото: © Столица на Онего

«Фонтаны» остаются одним из самых посещаемых мест для отдыха петрозаводчан, сообщает Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова. На трассе работают кафе и прокат лыжного инвентаря, оборудована парковка. Для удобства посетителей расширены границы традиционного фестиваля «Зимние фонтаны». В прошлом году здесь продолжилось благоустройство: оборудованы новые мостки, проведено обслуживание освещения, которое работает с 6:00 до 23:00.

Границы фестиваля «Зимние фонтаны» расширены:

— Отметки в карточках участника теперь можно ставить не только в выходные, но и в будни;
— Время для отметки увеличено: с 9:00 до 20:00;
— Всего в зимнем сезоне запланировано 81 фестивальный день;
— Для получения звания лауреата конкурса достаточно 14 посещений;

Участники, набравшие 28 отметок, попадут в финальный розыгрыш призов от партнёров.

На данный момент регистрацию прошли более 1200 человек. Всего за зимний период состоится 81 фестивальный день.

Ранее в Петрозаводске напомнили о запрете катания на «Кургане».

Обсудить (0) в ленту
Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Сотни семей в Петрозаводске стали новоселами жилых комплексов «Баренц Групп» в 2025 году
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение