Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники

Лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске стала одним из самых популярных мест для активного отдыха в новогодние каникулы — её посетили более 60 тысяч человек.

«Фонтаны» остаются одним из самых посещаемых мест для отдыха петрозаводчан, сообщает Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова. На трассе работают кафе и прокат лыжного инвентаря, оборудована парковка. Для удобства посетителей расширены границы традиционного фестиваля «Зимние фонтаны». В прошлом году здесь продолжилось благоустройство: оборудованы новые мостки, проведено обслуживание освещения, которое работает с 6:00 до 23:00.



Границы фестиваля «Зимние фонтаны» расширены:



— Отметки в карточках участника теперь можно ставить не только в выходные, но и в будни;

— Время для отметки увеличено: с 9:00 до 20:00;

— Всего в зимнем сезоне запланировано 81 фестивальный день;

— Для получения звания лауреата конкурса достаточно 14 посещений;

Участники, набравшие 28 отметок, попадут в финальный розыгрыш призов от партнёров.

На данный момент регистрацию прошли более 1200 человек. Всего за зимний период состоится 81 фестивальный день.

Ранее в Петрозаводске напомнили о запрете катания на «Кургане».