Более 600 детей позовут на рождественскую елку в Петрозаводске

Епархиальная рождественская елка пройдет в Петрозаводске 8 января.
Пятая епархиальная рождественская елка пройдет в Петрозаводске 8 января. На праздник планируют пригласить более 600 детей.
Об этом говорили сегодня на заседании праздничного оргкомитета в Петрозаводской и Карельской епархии.
Планируется, что рождественская елка пройдет в Музыкальном театре республики. Начало программы в 13.00.
Перед началом праздника в театре выступят коллективы детских воскресных школ епархии. А после пения тропаря Рождества Христова с поздравительным словом обратится митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
Далее наградят победителей конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса». В конце празднества артисты Музыкального театра представят детскую сказку «Морозко».
Всем детям вручат сладкие рождественские подарки. Отметим, первая епархиальная рождественская елка прошла в 2017 году.
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