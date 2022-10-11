Более 600 детей позовут на рождественскую елку в Петрозаводске

Епархиальная рождественская елка пройдет в Петрозаводске 8 января.

Пятая епархиальная рождественская елка пройдет в Петрозаводске 8 января. На праздник планируют пригласить более 600 детей.



Об этом говорили сегодня на заседании праздничного оргкомитета в Петрозаводской и Карельской епархии.



Планируется, что рождественская елка пройдет в Музыкальном театре республики. Начало программы в 13.00.



Перед началом праздника в театре выступят коллективы детских воскресных школ епархии. А после пения тропаря Рождества Христова с поздравительным словом обратится митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.



Далее наградят победителей конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса». В конце празднества артисты Музыкального театра представят детскую сказку «Морозко».



Всем детям вручат сладкие рождественские подарки. Отметим, первая епархиальная рождественская елка прошла в 2017 году.