Более 600 медсестер и акушерок выпустит в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж

Именно столько человек сейчас завершают обучение по специальностям «Сестринское дело» очной и очно-заочной форм обучения, «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Фармация». В прошлом году колледж закончили 557 человек.

Как рассказали в Минздраве Карелии, сейчас у выпускников экзаменационная пора. Они проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме госэкзамена или защиты выпускной квалификационной работы. Форма ГИА зависит от образовательного стандарта, по которому проходят обучение студенты.

Так, государственный экзамен у части студентов по специальности «Лечебное дело» проводится в три этапа: тестирование, оценка практических навыков в симулированных условиях и решение ситуационных задач. В 2022 году по поручению главы Республики Карелия Артура Парфенчикова на базе колледжа открылся аккредитационно-симуляционный центр, оснащённый самым современным оборудованием. В том числе там студенты проходят итоговые испытания.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поблагодарил наставников за подготовку выпускников и поздравил студентов, успешно прошедших итоговые испытания.

— Удачи тем, кто будет проходить аттестацию в ближайшие дни! — пожелал Михаил Охлопков.