Более 600 учеников Медвежьегорска пойдут в обновленную школу

В здании для начальных классов школы имени Александра Фанягина близится к окончанию капитальный ремонт.

В новом учебном году ученики с 1 по 4 классы школы придут в обновленное здание. Здесь раньше располагалась школа № 1. В рамках капитального ремонта заменили инженерные сети, окна, обновили кровлю, входные группы и эвакуационные выходы. У школы появился новый фасад с яркими цветовыми акцентами.

Ход работ на днях проверил председатель Законодательного Собрания. Элиссан Шандалович, который сам когда-то учился в первой школе, отметил, что теперь здание не узнать.

Современный дизайн фасада задал тон и облику внутренних помещений школы. По словам директора Натальи Степановой, в выборе цветовой гаммы для классов и коридоров принимали активное участие родители.

«Школа получилась красивая, светлая, теплая», — отметила директор.

На верхних этажах ремонт практически завершен, в помещениях уже расставляют мебель и наводят чистоту. В этом тоже помогают родители, которые очень ждут, когда школа распахнет двери для ребят.

«В каждом классе установлена раздвижная рельсовая система: в нее входит школьная доска со встроенной интерактивной панелью. Везде будут проекторы, будут новые компьютеры. Для первых классов, которых в этом учебном году шесть, купили новую мебель, изготовленную в Карелии», — рассказала заместитель директора школы Ольга Ксенчина.

Новое оборудование приобрели и для пищеблока, зал школьной столовой — очень просторный и вместительный.

Наталья Степанова добавила, что образовательный процесс будет организован в одну смену. Будут здесь и все возможности для внеклассных занятий, в том числе физкультурой и спортом. Штат педагогов полностью укомплектован.

Представитель подрядчика заверил, что к началу учебного года школа будет готова.

Элиссан Шандалович также обсудил с Натальей Степановой и Ольгой Ксенчиной планы по благоустройству пришкольной территории в следующем году.

В обновленной школе за парты сядут 623 ученика начальных классов, из них 137 первоклассников.

Напомним, что в минувшем году в Медвежьегорске открылось новое здание школы имени Александра Фанягина для учеников 5-11 классов.