Более 600 жителей Карелии остались без электричества

В Лоухском районе произошло аварийное отключение электричества, 600 человек остались без света, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 14 апреля в 11.00, шесть поселков в Лоухском районе остались без электричества. По информации пресс-службы МЧС Карелии, три населенных пункта из шести подключили к резервному источнику питания. Еще в трех без света остались около 600 человек.

Специалисты "Карелэнерго" уже нашли место повреждения линии электропередачи. Восстановительные работы ведутся.