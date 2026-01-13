Более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году

закрыть

В этом году тренер из Петрозаводска Николай Дундуков стал наставником сборной Молдавии по биатлону. Он готовит команду к Олимпиаде и вместе с подопечными примет участие в главном мировом спортивном событии.

Сейчас из-за тренировок в Петрозаводске он бывает редко, но, когда получается, приезжает. Вместе с женой у Николая здесь свой лыжный клуб для детей. Журналист «Столицы на Онего» встретилась с ним в один из таких моментов и пообщалась о детстве, клубе и о работе со сборными. Молдавия — это уже вторая зарубежная команда, которую Николай тренирует. Ранее он работал с китайской командой.

Читайте наше интервью с ним.