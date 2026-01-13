Более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году

Более 14 700 донаций крови было совершено в Республиканской станции переливания крови в 2025 году. В спасительных акциях приняли участие около 6 500 доноров.
В более чем 14700 донациях на Рестубликанской станции переливания крови приняло участие около 6500 доноров, около 1 000 из которых сдали кровь впервые. Благодаря этому тысячи пациентов в больницах Карелии получили жизненно необходимую помощь, сообщает Станция переливания крови города Петрозаводск.
При этом более 3 000 человек были временно или постоянно отведены от донаций по медицинским показаниям.
— Мы глубоко признательны каждому донору! Ваша помощь — это настоящий подвиг, который спасает жизни. Благодаря вам, многие пациенты медицинских учреждений Карелии получают надежду на выздоровление и шанс на новую жизнь., — отмечают на станции.
Для максимального удобства и привлечения новых участников служба совершила 48 выездных акций в организации Петрозаводска и районов республики.
В 2026 году станция приглашает как постоянных, так и новых доноров. Особенно важно создание донорских движений в трудовых коллективах. Медики готовы организовать просветительские встречи и выездные акции по предварительной договоренности.
Все вопросы можно задать в сообщения сообщества «Станция переливания крови города Петрозаводска» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: (8142) 76-42-60.
