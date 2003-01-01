Более 670 аварийных домов расселят в Петрозаводске

Стало известно, какие категории жителей Карелии получат новое жильё.
Правительство Карелии приступит к расселению 7000 квартир, расположенных в 675 аварийных домах в Петрозаводске, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.
— Сначала будем расселять первоочередников. Это семьи участников СВО, многодетные, семьи с детьми-инвалидами. Очерёдность определяют муниципальные комиссии с участием прокуроров и общественников, — пояснил он.
Часть квартир власти закупят в строящихся домах и на рынке вторичного жилья. Собственникам в таком случае будет выплачена компенсация.
— Не менее 10% аварийного жилья в городе расселим за счёт механизма Комплексного развития территорий. В этом году администрация заключила 5 договоров о КРТ, где расположено 28 многоквартирных аварийных домов, 10 из них по улицам Северной и Сорокской застройщики уже расселили, остальные — в процессе. Заключение ещё 2-х договоров КРТ в ближайших планах, — добавил губернатор.
Напомним, с 2019 года из аварийного жилья в Карелии выехали более 9 тысяч человек. Площадь расселенных квартир составила свыше 168 тысяч м². На данный момент республика стала одним из первых субъектов в РФ, подавших заявку на финансирование новой программы расселения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».