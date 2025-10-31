Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии

Рыбоводы Карелии заложили икру в специальные инкубаторы на вырост.
Более 685 тысяч — это наибольшее количество икры, отправленной на инкубацию за последние годы, сообщили в Минсельхозе Карелии.
Икринки поместили в инкубационно-личиночные цеха Выгского и Кемского рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод». На протяжении нескольких месяцев рыбоводы будут следить за их развитием.
— Саму рыбу — лосося озерного и лосося атлантического (семги), чьи икра и молока были отобраны рыбоводами для искусственного воспроизводства, вернули в естественную среду обитания, — уточнили в ведомстве.
После длительного выращивания тысячи мальков, достигшие необходимого веса, будут выпущены в озера Карелии.
Ранее в Шую выпустили 30 тысяч молоди озерного лосося. Напомним, сейчас популяция его небольшая. Чтобы пополнить запасы этой редкой рыбы, необходимо нарастить объемы. В этом году выпустят 214 тысяч мальков. В следующем году еще больше, так планируют подойти к цифре 300 тысяч. Как ранее сообщал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время визита в Карелию, чиновники надеются в ближайшие годы восстановить популяцию озерного лосося и вывести его из Красной книги.