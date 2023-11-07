Более 690 льготников Карелии отдохнули в санаториях страны в этом году

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставило региональное отделение Социального фонда России.

Более 690 льготников Карелии получили путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году, сообщили в пресс-службе СФР по республике.

В этом году 694 карельских льготника получили путевки на санаторно-курортное лечение от регионального отделения Социального фонда России. Жители республики укрепляли здоровье в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Брянской области, Крыму, Кабардино-Балкарии и в Карелии. На эти цели ОСФР направило свыше 20,3 миллиона рублей, отметили в источнике.

Кроме того, для нуждающихся в сопровождении граждан предоставили 188 путевок сопровождающим их лицам на сумму свыше 5,7 миллиона рублей.

Как рассказали в отделении Социального фонда республики, длительность санаторно-курортного лечения для граждан льготной категории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.