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Более 7 млн рублей направлено на помощь участникам спецоперации из Карелии

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фото: Правительство Карелии

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Благотворительный фонд «Живой город» отчитался, на что потрачены деньги, собранные для добровольцев и мобилизованных жителей республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал  в соцсетях отчет фонда «Живой город». По его словам, с марта по 24 ноября 2022 года на счет поступило 104 854 926 руб. 72 коп. При этом часть денег – из республиканского бюджета.

– Жители Карелии, предприятия, правительство республики – нашим военнослужащим помогаем все вместе. Из бюджета Карелии направили в Благотворительный фонд «Живой город» 40 миллионов рублей. На эти средства покупаем все, что необходимо нашим мобилизованным землякам, а также росгвардейцам, которые несут службу в зоне СВО, – написал глава Карелии.

Израсходовано – 75 852 006 руб. 35 коп. За последнюю неделю – с 18 по 24 ноября – для мобилизованных закуплено дополнительного обмундирования на 7 347 425 руб. 22 коп. Республиканская власть централизовано приобрела стиральные машины, раскладушки, палатки, печи, бензопилы, генераторы, болторезы, масла бензин/дизель, наборы инструментов, коллиматорные прицелы, ремни стяжные, трос стальной буксировочный, очки тактические, термобелье, термоноски, куртки утепленные, спальные мешки, бани походные, стартеры, фитинги, шланги, тушенка, медикаменты.

Остаток средств на 24 ноября составлял 29 002 919 руб. 77 коп. (остаток бюджетной субсидии – 28 294 094 руб. 16 коп., со сборов – 708 825 руб. 77 коп.). Сейчас закупка необходимых вещей и сбор помощи продолжаются.

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