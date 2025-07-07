Более 7 тысяч человек посетили музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony

Музыкальный фестиваль проходит уже в девятый раз.

Фестиваль Ruskeala Symphony, который прошел в Горном парке «Рускеала», вновь доказал, что музыка не знает границ жанров и географии, объединяя сердца и даря вдохновение. Грандиозный праздник собрал более семи тысяч зрителей и подарил свыше 15 часов непрерывного звучания музыки на уникальных природных площадках. С утра до позднего вечера здесь прошли 16 концертов.

— В девятый раз свершилось чудо гармонии природы и человеческого таланта, музыки и голоса. Конечно, фестиваль войдет в историю, и мы уже думаем о юбилейном, десятом Ruskeala Symphony. Мы сделаем все, чтобы он стал поистине грандиозным событием. Возможно, это будет ретроспектива всего самого лучшего, и я приглашаю вас к обсуждению - пишите нам, что запомнилось, что нужно включить в программу, — обратился к гостям фестиваля Артур Парфенчиков.

Бессменный участник фестиваля Ruskeala Symphony — Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии. Его артистам Артур Парфенчиков вручил высокие награды. Надежда Рогушина отмечена Почетным знаком Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики Карелия». Анатолий Мельник удостоен почетного звания «Заслуженный артист Республики Карелия». Коллектив Карельской госфилармонии награжден Почетной грамотой Правительства республики.



Кульминацией фестиваля стал гала-концерт в Итальянском карьере − на сцене выступили Симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Анатолия Рыбалко и солисты ведущих театров страны – Большого и Мариинского. Над каньоном звучали арии из опер Моцарта, Чайковского, Гуно, Мусоргского, Бизе, Римского-Корсакова. По традиции фестиваль завершился праздничным фейерверком.