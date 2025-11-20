Более 70 процентов расходов бюджета Петрозаводска направят на социальную сферу

Депутаты Петросовета приняли в первом чтении главный финансовый документ города, сохранив его социальную направленность.
На очередной сессии Петросовета народные избранники одобрили в первом чтении проект бюджета Петрозаводска на 2026 год. Общий объем доходов городского бюджета на следующий год запланирован в размере 11,7 млрд рублей, расходы — 11,6 млрд рублей.
Как прокомментировала глава Петрозаводска Инна Колыхматова, главный финансовый документ социально ориентирован — более 70% от общего объема расходов будут направлены на образование, спорт, культуру, молодежную политику и соцподдержку.
В рамках утвержденных расходов предусмотрено финансирование на содержание и ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств. Значительные средства будут направлены на капитальный ремонт образовательных учреждений. В частности, работы пройдут в трех детских садах № 15, 34 и 91 в рамках национальных проектов.
Бюджетом сохранены ключевые меры поддержки горожан: льготные проездные билеты в троллейбусах для школьников и студентов, выплаты стипендий одаренным детям, поддержка молодежных проектов и некоммерческих организаций. Также предусмотрены льготы на питание в школах для детей из малоимущих и многодетных семей, а также семей участников СВО.
Кроме того, в городе продолжат решать задачи по развитию дорожной инфраструктуры, расселению и сносу аварийного жилья, демонтажу незаконных построек и ликвидации несанкционированных свалок. Для выполнения части этих планов администрация Петрозаводска рассчитывает на поддержку правительства Республики Карелия.
Окончательное рассмотрение и принятие бюджета города на 2026 год в окончательном чтении состоится на сессии Петросовета 19 декабря.
На этой же сессии депутаты внесли поправки в бюджет текущего года. Дополнительные средства будут направлены на снос аварийных домов, уборку автомобильных покрышек с контейнерных площадок и работы по благоустройству городских территорий.
