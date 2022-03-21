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Более 70 жителей Карелии были госпитализированы с пневмонией за прошедшую неделю

Новости. Общество
10:31, 22 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Всего было зарегистрировано 127 случаев внебольничной пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

За минувшую неделю зарегистрировано 127 случаев внебольничной пневмонии. При этом заболеваемость пневмониями в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя (-19,9%).

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 29,6%, выявлено 42 случая.

Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 77 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Карелии выросла на 2,5%.

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