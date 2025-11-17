Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники

В новогодние праздники запустят более 700 дополнительных рейсов.

Из Москвы можно будет улететь в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города. Из Санкт-Петербурга — в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль. Из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас

— Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, - об этом пресс-служба компании сообщила в своем телеграм-канале.

Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.

Отметим, что в праздничные дни также будут также курсировать почти два десятка туристских поездов, в числе которых: «Зимняя сказка» (с остановками в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, и в Нижнем Новгороде); «По Золотому кольцу» (Москва, Петербург, Ярославль, Ростов Великий, Иваново, Владимир и так далее); «В Карелию»; »Рускеальский экспресс»; »Жигулевские выходные»; »Мороз-экспресс»; »Уральский экспресс» и другие.

Ранее стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию.