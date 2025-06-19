Более 700 кг фальсификата изъяли в гипермаркете «Маяк» в Петрозаводске

10 июня 2025 года Россельхознадзор оштрафовал предприятие, владеющее гипермаркетом «Маяк» в Петрозаводске.

Как рассказали в ведомстве, административное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной еще в марте–апреле 2025 года. В ходе проверки в холодильной камере была выявлена молочная продукция, которая была изготовлена «с отсутствием прослеживаемости — из нелогичного сырья или нелогичного объема сырья, что указывает на возможность ее фальсификации». На продукцию общим весом 743,72 кг был наложен арест.

Также ведомством было отобрано девять проб указанной продукции и отправлено на исследования в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила фальсификацию в семи видах молочных товаров. Так, в сливочном масле производства ООО «Русмолоко» выявлены растительные жиры, несоответствие по жирно-кислотному составу, наличие массовой доли сорбиновой кислоты.

Кроме того, в двух пробах различного сливочного масла этого же производителя выявлены несоответствия по этим же показателям и превышение по показателю дрожжей и плесневых грибов. Также в сметане ООО «Русмолоко» установлено наличие дрожжей с превышением нормативного значения, бета-ситостерин и кампестерин, несоответствие по жирно-кислотному составу, наличие массовой доли сорбиновой кислоты.

Помимо этого, в твороге производства ООО «Касленд» обнаружены растительные жиры, сорбиновая кислота, превышение по показателю дрожжей, в сыре ООО «Версия» выявлены растительные жиры, в сметане ООО «АМК» — растительные жиры, наличие массовой доли сорбиновой кислоты, аналогичные несоответствия — в масле ООО «Сливочная страна», в пробе другого масла этого же производителя — растительные жиры, несоответствие по жирно-кислотному составу, сорбиновая кислота, превышение по показатели дрожжи и плесневые грибы.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора постановлено утилизировать продукцию, на которую ранее был наложен арест, в течение месяца со дня вступления постановления в законную силу и предоставить в ведомство документы, подтверждающие проведение утилизации.

Ранее аналогичные нарушения были выявлены в магазинах сети «Светофор».