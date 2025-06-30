Более 700 нарушений правил перевозки детей зафиксировали в Карелии

Госавтоинспекция призывает родителей ответственно отнестись к перевозкам детей, обеспечить им безопасность даже при поездке на короткие расстояния.

С начала года автоинспекторы выявили более 700 нарушений правил перевозки детей в автомобиле: использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Водители-нарушители привлечены к административной ответственности, согласно закону — это штраф в размере 3 тысяч рублей.

Обязательно используйте автокресло, подобранное по возрасту ребенка и ремни безопасности — они помогают снизить тяжесть травм, например, при резком маневре или торможении. Даже если водитель предельно аккуратен и соблюдает все требования Правил дорожного движения, необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что на дороге есть другие водители, и невозможно поручиться за их действия, — написали в пресс-службе Госавтоинспекции.