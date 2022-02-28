Более 75% исполнительных производств в Карелии в 2021 году было связано с выплатой алиментов

В УФССП Карелии привели статистику за 2021 год.

Как сообщили на пресс-конференции в УФССП Карелии, по итогам работы управления в 2021 году судебные приставы-исполнители взыскали почти 277 миллионов рублей по алиментным обязательствам. Всего доля исполнительных производств, в рамках которых были защищены права детей, составила в республике почти 76%, или более ¾ всех дел.

Также Управление защищало права детей-сирот. Всего в отношении них было открыто 67 исполнительных производств, значительная часть которых касалась предоставлению сиротам квартир. В 2021 году 47 квартир было предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей. В целом же по республике в прошлом году 300 исполнительных производств касалось вопросов предоставления жилья.

Напомним, почти 4 миллиарда рублей в 2021 году взыскали с должников приставы Карелии.