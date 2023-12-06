Более 7,5 тысячи жителей Карелии нашли работу с помощью службы занятости

Уровень безработицы в республике составляет исторический минимум - менее 1%. Вместе с тем работодатели предлагают более семи тысяч вакансий.

Начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова отметила: в первую очередь, снижение безработицы связано с эффективностью мер поддержки рынка труда.



«Жители Карелии могут пройти профобучение и дополнительное профобразование по востребованным на рынке труда компетенциям», — заявила Фролова.



По ее словам, освоить новую профессию или повысить квалификацию соискатели могут за счет бюджета региона или нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В этом году количество направленных на обучение граждан превысило цифру в 1,6 тысячи, более 1 150 из них — по нацпроекту «Демография». Инициативные жители Карелии всегда могут рассчитывать на поддержку и в обучении, и в трудоустройстве, отметила чиновник.



Напомним, по нацпроекту «Демография» обучение могут пройти безработные, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, граждане предпенсионного и старшего возраста, женщины с детьми дошкольного возраста, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий СВО, отдельные категории молодежи до 35 лет и другие.



Обучение проводят крупные и проверенные федеральные операторы: РАНХиГС, институт развития профессионального образования, Томский государственный университет. Совместно с ними тщательно отбираются образовательные программы, соответствующие запросам работодателей Карелии, а также возможностям для открытия собственного дела.



Наиболее востребованными у жителей республики являются программы в области сварочных технологий, управления транспортными средствами, бухгалтерского учета, программного обеспечения, а также поварского дела.



Для обучения необходимо подать заявку на портале «Работа в России», предоставить подтверждающие категорию документы и пройти профориентацию в агентстве занятости населения.



Условия проекта предполагают трудоустройство или сохранение занятости после обучения, в том числе есть возможность открыть собственное дело или зарегистрироваться в качестве самозанятого. Для обучения по региональной программе следует обращаться в агентство занятости.