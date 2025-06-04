Более 750 карельских семей использовали маткапитал на обучение детей

Суммарно на образование они направили 33 миллиона рублей.

С начала 2025 года 758 карельских семей направили деньги на обучение детей, рассказали в Отделении Социального фонда по Карелии.

«Чаще всего они направляли деньги на оплату детского сада и обучение в детей колледжах и вузах. Это сделали 400 владельцев сертификатов в республике», — уточнили в ведомстве.

Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе, колледже или учреждении дополнительного образования можно после того как ребенку исполнится три года и до его 25-летия. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата, не дожидаясь трехлетия малыша.

Направить маткапитал можно и на оплату проживания ребёнка в общежитии учебного заведения, а также на содержание, присмотр или уход за детьми.

Материнским капиталом можно оплатить услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, если у них есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Также можно направить маткапит на оплату частных преподавателей и услуг по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП и имеющие лицензию на образовательную деятельность.

Чтобы воспользоваться материнским капиталом, нужно подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Республике Карелия. Получить консультацию можно в контакт-центре Отделения СФР по Республике Карелия — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).