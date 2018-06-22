Более 80 детей родилось в Карелии в 2018 году благодаря ЭКО

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За пять месяцев 2018 года в Карелии благодаря искусственному оплодотворению родилось 83 ребенка.
Как сообщает региональное министерство здравоохранения, для лечения бесплодия у женщин в Карелии активно используют вспомогательные репродуктивные технологии.
В 2017 году по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в специализированные клиники для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения направлялись 599 женщин.
"По итогам года в Республике Карелия после применения вспомогательных репродуктивных технологий родилось 208 детей", - сообщили в ведомстве.
В 2018 году участниками программы являются семь клиник, оказывающих медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий; пять находятся за пределами нашей республике. В течение года планируется направить на ЭКО 600 женщин.
"За пять месяцев текущего года помощь данного профиля уже получили 339 женщин. Родилось 83 ребенка", - заключили в Минздраве.
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