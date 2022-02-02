Более 80% ипотечных сделок Сбера в Карелии проходят с электронной регистрацией

По итогам 2 полугодия 2021 года Сбербанк в Карелии выдал порядка 2,5 тысячи ипотечных кредитов.

При этом 86% сделок зарегистрировано с использованием сервиса электронной регистрации. Годом ранее показатели были на уровне 83%.

«Электронная регистрация – безопасная и удобная услуга, интерес к которой, как показывает статистика, среди покупателей жилья ежегодно растёт. Одно из ее преимуществ – дисконт 0,3 п.п. для клиентов Сбера на ставку по ипотеке при использовании сервиса. В пересчёте на период кредитования получается хорошая экономия», — прокоментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.

Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы – процедура занимает, как правило, не более одного дня - участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Кроме того, около 90% сделок в республике осуществляется с помощью сервиса безопасных расчётов. Благодаря ему безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем происходят без дополнительных посещений офиса банка. Деньги будущего владельца жилья хранятся в Сбере до регистрации договора купли-продажи недвижимости в Росреестре, после чего клиент получает уведомление о том, что сделка состоялась, а деньги поступают на счет продавца.

Сервис безопасных расчетов и электронная регистрация права собственности позволяют осуществить куплю-продажу недвижимости, когда стороны находятся в разных населенных пунктах. Они также дают возможность проводить сделки за наличный расчет.

1. Услуга электронной регистрации включает в себя оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), направление документов на государственную регистрацию в электронной форме в соответствующие территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и оплату государственной пошлины за совершение регистрационных действий. Услуга оказывается в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты оплаты Услуги и предоставления необходимой для оказания услуги информации и (или) документов. Услуга оказывается в центрах ипотечного кредитования ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк выступает агентом ООО «ЦНС» на основании Агентского договора № 1 от 19.10.2015. 2. Центр недвижимости оказывает услугу «Сервис электронной регистрации», если клиент предоставляет нужные документы и/или информацию и устанавливает мобильное приложение «ДомКлик». Регистрация проходит в личном кабинете через мобильное приложение «ДомКлик». Электронная подпись оформляется удостоверяющим центром. Для оформления электронной подписи клиенту нужно установить приложение «ДомКлик» на мобильное устройство и зарегистрироваться в личном кабинете. 3. «Сервис безопасных расчетов» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (сокращенное наименование ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, ИНН 7736249247, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, входит в Группу компаний Сбербанка. Договор оказания услуги «Сервис безопасных расчетов» оформляется в Центре ипотечного кредитования ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк выступает агентом ООО «ЦНС» на основании договора № 1 от 19.10.2015. Оформление договора оказания услуги также возможно в офисах застройщиков, которые выступают в качестве агентов ООО «ЦНС» на основании заключенных договоров. 4. Договор оказания услуги «Сервис безопасных расчетов» является договором в пользу третьего лица (ст. 430 Гражданского кодекса Российской Федерации). 5. Услуга позволяет участникам сделок с недвижимым имуществом осуществлять расчёты в безналичном порядке с использованием специального счета. Безопасность расчётов обеспечивается особым режимом специального счёта, открытого ООО «ЦНС» в ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк