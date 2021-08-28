Более 80% росгвардейцев в Карелии сделали прививку от коронавируса

Очередная группа карельских росгвардейцев привилась вакциной «Спутник Лайт».

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии принимают участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. На днях группа росгвардейцев прибыла на вакцинацию российским препаратом для профилактики COVID-19 – «Спутник Лайт», сообщили в Управлении.

Перед процедурой участники вакцинации прошли необходимый медосмотр, получили разъяснения о противопоказаниях, заполнили специальную анкету и форму согласия на процедуру, а также рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки.

Добровольная вакцинация военнослужащих, сотрудников и работников против коронавирусной инфекции находится в активной фазе. На данный момент привито более 80% росгвардейцев.

Ранее сообщалось, полностью от коронавируса в Карелии привились 159984 человека.