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Более 80% росгвардейцев в Карелии сделали прививку от коронавируса

Новости. Общество
12:18, 31 Августа 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Очередная группа карельских росгвардейцев привилась вакциной «Спутник Лайт».

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии принимают участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. На днях группа росгвардейцев прибыла на вакцинацию российским препаратом для профилактики COVID-19 – «Спутник Лайт», сообщили в Управлении.

Перед процедурой участники вакцинации прошли необходимый медосмотр, получили разъяснения о противопоказаниях, заполнили специальную анкету и форму согласия на процедуру, а также рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки.

Добровольная вакцинация военнослужащих, сотрудников и работников против коронавирусной инфекции находится в активной фазе. На данный момент привито более 80% росгвардейцев.

Ранее сообщалось, полностью от коронавируса в Карелии привились 159984 человека.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-08-31 14:07:18
Теперь выставят иск медикам за страдания и перенесенный испуг. А покраснения и воспаления в местах укола освидетельствуют, как вред здоровью!
Танюша
2021-08-31 13:08:10
Можно переходить к их чипированию .
Off
2021-08-31 12:43:57
Им нужна помощь психологов ...они , до ужаса боятся , когда в руках у оппонентов ..бумажные стаканчики :)
Успешный
2021-08-31 12:33:06
Это правильно. А то от протестунов могут вирусняк подхватить, когда по автозакам их утрамбовывают.
насмешница
2021-08-31 13:00:06
Успешный, колоннада жандармской кирзы, а?) Кино такое было про Эммануэль и футбольную команду... Тоже успешная девушка :)
Гость
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