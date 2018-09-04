Более 80% российских компаний готовы продать активы из-за их неэффективности или выявления того или иного фактора риска.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании EY, сообщает РИА Новости.

"84% российских респондентов заявляют о том, что у них есть активы, от которых они готовы отказаться в связи с неэффективностью или выявлением того или иного фактора риска", — говорится в сообщении.

Так, готовы продать активы, которые связаны с риском прекращения деятельности, 51% опрошенных.

Рассматривая основные риски, угрожающие развитию, российские респонденты обращают меньше внимания на изменение торговой политики, волатильность курса и происходящую цифровою трансформацию, тогда как основное беспокойство вызывает геополитическая напряженность (55% опрошенных).

При этом наибольшей угрозой для заключения сделок в течение ближайших 12 месяцев станет нехватка высококачественных активов, так считают 49% российских респондентов и 38% глобальных. Усиление регулирования со стороны государственных органов в одинаковой степени беспокоит 37% глобальных и 33% российских руководителей.

"Основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения. Однако, принимая во внимание благоприятные изменения, увеличение доходности и доступности кредитов, многие уверены в том, что лучшее еще впереди. Большинство российских руководителей (89%) планируют увеличение количества завершенных сделок в 2018 году, а 73% ждут улучшения ситуации на отечественном рынке M&A", — приводятся в сообщении слова партнера EY, руководителя практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексея Иванова.

Отмечается, что 73% опрошенных считают, что ситуация на отечественном рынке слияний и поглощений в ближайшие 12 месяцев улучшится, что существенно превышает результаты опроса годом и полугодом ранее, когда на улучшение надеялись 51% и 54% соответственно.