Более 80 служебных собак несут службу в исправительных учреждениях Карелии

В УФСИН Карелии рассказали о своих четверолапых сотрудниках в День кинолога.

Ежегодно 21 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники кинологической службы уголовно-исполнительной системы. В настоящее время в учреждениях УИС Карелии несут службу 82 служебные собаки, из них 73 — собаки розыскного профиля, 9 — специальных собак по поиску наркотических средств и обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В штате есть также 2 учебных собаки и 2 щенка, находящихся на подготовке к будущей службе, сообщили в УФСИН Карелии.

Чтобы служебные собаки научились всем необходимым навыкам и стали настоящими помощниками личного состава кинологических подразделений, их необходимо правильно подготовить. Тренируют служебных собак в Управлении более 80 специалистов-кинологов.

Кинологи совместно со служебными собаками охраняют исправительные учреждения, конвоируют осужденных, стоят на защите охраняемых объектов от попаданиях запрещенных предметов. Они участвуют в поиске взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, психотропных и наркотических веществ, в также в оперативно-розыскных и режимно — профилактических мероприятиях.

Ранее сообщалось, Фиджи и Хан пришли на службу в УФСИН Карелии.