Более 800 пьяных водителей выявили в Карелии с начала года

Как рассказали в Госавтоинспекции, все нарушители отстранены от управления автомобилем.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в столице республики наблюдается рост происшествий с участием нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД.

Больше трети от общего числа нарушителей сотрудники дорожной полиции выявили в Петрозаводске. За пять месяцев текущего года зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы и четыре человека погибли, отметили в ведомстве.

Напомним, 23 июня, в Петрозаводске прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».