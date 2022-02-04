Более 800 тысяч рублей лишились две жительницы Карелии после беседы с незнакомцами

Мошенники обманули жительниц Костомукши и Лахденпохьи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 44-летняя жительница города, лишившая денег в результате мошенничества. Женщина рассказала, что ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший, якобы «работник полиции», рассказал, что неизвестные пытаются оформить кредит на костомукшанку.

Аферист предложил самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина последовала этим советам, оформила кредит на сумму 597 тысяч рублей и перевела их на продиктованный номер счёта физического лица.

С аналогичным заявлением в полицию Лахденпохьи обратилась 64-летняя жительница Северного Приладожья. Пенсионерка в результате телефонного разговора с якобы сотрудником правоохранительных органов перевела на восемь телефонных номеров 210 тысяч рублей. Мошеннику удалось убедить заявительницу