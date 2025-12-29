Более 86 тысяч человек встретят Новый год в поездах

В новогоднюю ночь будут курсировать 562 пассажирских поезда.
Новый год в поездах встретят 86,5 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу Росжелдора Александра Сахарова. Об этом он сообщил в рамках совещания о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников.
— В новогоднюю ночь будут курсировать 562 пассажирских поезда. Новый год в поезде встретят 86,5 тысяч человек, из которых более 15 тысяч — дети, — сказал он.
Сахаров отметил, что все дети, встречающие новый год в поездах, получат подарок.
