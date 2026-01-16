РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59
Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии
Сегодня 12:41
По данным Госавтоинспекции, в республике наблюдается значительное снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

фото: © Unsplash

По итогам 2025 года в 88 ДТП пострадали 96 детей, один ребёнок погиб. В сравнении с отчетным периодом 2024 года, число аварий и травмированных в них детей сократилось более чем на 30%.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 33 ДТП, в результате 40 несовершеннолетних получили травмы, один погиб. Для сравнения, в 2024 году произошло 56 таких аварий, в которых пострадали 63 ребёнка-пассажира, двое погибли. Водители становятся дисциплинированней — количество нарушений правил перевозки детей также сократилось на 5% (пресечено 1505 случаев), отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Вдвое уменьшилось число ДТП с участием детей-водителей транспортных средств: зарегистрировано 19 таких происшествий, в результате которых травмированы 19 несовершеннолетних.

Позитивная динамика наблюдается и в снижении травматизма детей-пешеходов. Количество наездов на несовершеннолетних сократилось почти на 14% — травмы на дорогах получили 37 детей-пешеходов.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, поскольку каждая авария с участием ребенка — это чрезвычайное происшествие. Многолетний анализ детской аварийности показывает, что причин ДТП с пострадавшими детьми немало, но подавляющее большинство их напрямую связано с нарушениями ПДД.

Госавтоинспекцией организована работа, направленная на повышение уровня детской дорожной безопасности и формирование у детей практических навыков безопасного поведения на дороге. Регулярно инспекторы проводят профилактические занятия и тематические акции. Особое внимание уделяют контролю безопасности маленьких пассажиров в автомобиле, когда здоровье и жизни детей полностью зависят от поведения и действий взрослых.

Автоинспекторы призывают родителей поддерживать и закреплять знания детей: подавать положительный пример соблюдением правил, проводить беседы о безопасности перед выходом на улицу, учить правильно оценивать дорожную ситуацию. Только совместными усилиями можно снизить аварийность, обеспечить сохранность жизни и здоровья наших детей в дорожной среде.

Ранее мы рассказывали о причинах страшного ДТП, в котором пострадали 5 детей и 4 взрослых.

Николай Дундуков
карельский тренер сборной Молдавии по биатлону
Слово «Олимпиада» я произношу с придыханием
О подготовке сборной Молдавии к главным спортивным соревнованиям

подробнее

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
