Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

По данным Госавтоинспекции, в республике наблюдается значительное снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

По итогам 2025 года в 88 ДТП пострадали 96 детей, один ребёнок погиб. В сравнении с отчетным периодом 2024 года, число аварий и травмированных в них детей сократилось более чем на 30%.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 33 ДТП, в результате 40 несовершеннолетних получили травмы, один погиб. Для сравнения, в 2024 году произошло 56 таких аварий, в которых пострадали 63 ребёнка-пассажира, двое погибли. Водители становятся дисциплинированней — количество нарушений правил перевозки детей также сократилось на 5% (пресечено 1505 случаев), отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Вдвое уменьшилось число ДТП с участием детей-водителей транспортных средств: зарегистрировано 19 таких происшествий, в результате которых травмированы 19 несовершеннолетних.

Позитивная динамика наблюдается и в снижении травматизма детей-пешеходов. Количество наездов на несовершеннолетних сократилось почти на 14% — травмы на дорогах получили 37 детей-пешеходов.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, поскольку каждая авария с участием ребенка — это чрезвычайное происшествие. Многолетний анализ детской аварийности показывает, что причин ДТП с пострадавшими детьми немало, но подавляющее большинство их напрямую связано с нарушениями ПДД.

Госавтоинспекцией организована работа, направленная на повышение уровня детской дорожной безопасности и формирование у детей практических навыков безопасного поведения на дороге. Регулярно инспекторы проводят профилактические занятия и тематические акции. Особое внимание уделяют контролю безопасности маленьких пассажиров в автомобиле, когда здоровье и жизни детей полностью зависят от поведения и действий взрослых.

Автоинспекторы призывают родителей поддерживать и закреплять знания детей: подавать положительный пример соблюдением правил, проводить беседы о безопасности перед выходом на улицу, учить правильно оценивать дорожную ситуацию. Только совместными усилиями можно снизить аварийность, обеспечить сохранность жизни и здоровья наших детей в дорожной среде.

