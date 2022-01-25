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Более 90 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Новости. Общество
09:20, 26 Января 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки в республике зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции у несовершеннолетних.

По данным на 26 января, в Карелии за сутки было выявлено 93 случая коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 46 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11469. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 39 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11219.

Напомним, за сутки в Карелии число заболевших коронавирусом увеличилось на 444, выздоровели 374, зарегистрировано еще 4 смерти от ковида.

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