Более 90 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

За сутки в республике зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции у несовершеннолетних.

По данным на 26 января, в Карелии за сутки было выявлено 93 случая коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 46 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11469. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 39 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11219.

Напомним, за сутки в Карелии число заболевших коронавирусом увеличилось на 444, выздоровели 374, зарегистрировано еще 4 смерти от ковида.