Более 90 раз юные карельские мотогонщики садились за руль без прав

Подростки попадали в аварии и на штрафы.

За первые 6 месяцев 2025 года несовершеннолетние водители мототранспорта из Карелии 95 раз привлекались к административной ответственности после езды без права управления, сообщили в Госавтоинспекции республики.

При этом штраф от 5 до 15 тысяч рублей обязали выплатить 35 гонщикам в возрасте 16-17 лет, а 7 из них получили травмы в результате ДТП.

— Если юный водитель, не имеющий права управления, выезжает на квадрацикле, питбайке на дорогу общего пользования, то инспектор Госавтоинспекции имеет право отстранить водителя от управления, а транспортное средство увезти на штрафстоянку, — напомнили в организации.

Ранее стало известно, что за последние полгода жители Карелии более 2,5 тысяч раз попадались на езде без ремня безопасности.