Более 900 километров водопроводных и водоочистных сетей Петрозаводска будет модернизировать «ПКС-Водоканал»

Депутаты Петросовета одобрили решение о заключении концессионного соглашения с АО «ПКС «Водоканал» для организации водоснабжения и водоотведения города.

Речь, в частности, идет об очистных сооружениях, сетях водопровода и канализации, водопроводных и канализационных станциях, которые с 2005 года находились в аренде у предприятия. Новый договор концессии позволит в течение 30 лет провести масштабную реконструкцию сетей за счет инвестиций и участия в федеральных программах.

Как пояснила руководитель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова, в настоящее время физический износ сетей составляет порядка 76% - сроки их эксплуатации превышены в несколько раз. По данным управляющего директора «РКС-Петрозаводск» Александра Сафронова, этот показатель приближается к 80%.

Неудивительно, ведь 50% водопроводных труб в городе проложены более 60 лет назад, а системы канализации эксплуатируются уже более 40 лет. В настоявшее время сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют срочной замены и реконструкции.

Власти Петрозаводска считают, что решить проблему возможно только в рамках муниципально-частного партнёрства с долгосрочными инвестиционными обязательствами, и в данном случае концессионное соглашение гарантирует, что коммунальная инфраструктура не попадет к недобросовестным партнёрам, ведь у города есть давний и надежный оператор – «ПКС-Водоканал», который более 15 лет арендует объекты ЖКХ в столице Карелии. И главное – все существующее и построенное за годы концессии имущество останется в собственности города.

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